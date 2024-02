Mbappé comemora gol marcado no jogo entre PSG e Real Sociedad - MIGUEL MEDINA / AFP

Publicado 14/02/2024 18:51

França - Nesta quarta-feira, 14, o PSG venceu a Real Sociedad por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Mbappé e Barcola fizeram os gols da noite. Com o resultado, o time francês pode perder por até um gol de diferença na volta para avançar às quartas da competição.

OS GOLS

O primeiro gol do jogo veio aos 13 minutos do segundo tempo. Após uma cobrança de escanteio aberta, Marquinhos cabeceou para dentro da pequena área, e Mbappé apareceu livre para completar.

Já o segundo veio aos 25 minutos. Barcola recebeu pelo esquerdo, avançou, passou pela marcação, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro.

AGENDA

Real Sociedad e Paris Saint-Germain voltam a se enfrentar no dia 5 de março (quinta-feira), às 17h (de Brasília), na Reale Arena, na Espanha. A partida é válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

LAZIO x BAYERN

Jogadores da Lazio celebram gol no jogo contra o Bayern de Munique Alberto PIZZOLI / AFP

No outro jogo do dia, a Lazio venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Roma, também pelo jogo de ida das oitavas de final. De pênalti, Immobile fez o único gol da partida.

As duas equipes se enfrentarão novamente no dia 5 de março, às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha. A partida é válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time italiano tem a vantagem do empate.