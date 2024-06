Matheus Frizzo em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/06/2024 16:04 | Atualizado 10/06/2024 16:07

Rio - Ex- Botafogo , Matheus Frizzo sonha em conquistar o prêmio Puskás após marcar o 'gol que Pelé não fez' em partida da Série B do Brasileirão. O jogador, que atualmente defende o Coritiba, balançou as redes na vitória por 4 a 2 sobre o Ituano, pela nona rodada da competição, com um chute do campo de defesa.

"Foi o gol mais bonito que eu já fiz, mas espero fazer mais. Quem sabe, se surgir mais vezes a oportunidade e for a melhor opção, claro. É um honra marcar esse gol. Ficaria bonito de terno (risos), ficaria legal eu ao lado dos melhores. É um sonho, mas é algo que a gente não tem controle. O gol vale Puskás. Dá uma ajuda aí (risos). Tomara, mas pés no chão. As conquistas coletivas são mais importantes e, por isso, sei que domingo temos que produzir de novo", disse Frizzo, em entrevista ao site "ge", nesta segunda-feira (10).

Veja o gol de Matheus Frizzo

There’s nothing sweeter than a strike from inside your own half. Take a bow, Coritiba’s Matheus Frizzo. pic.twitter.com/mA6zOliA2s — The Copa Club (@TheCopaClub) June 7, 2024

Passagem pelo Botafogo

Matheus Frizzo defendeu o Alvinegro por empréstimo junto ao Grêmio na temporada de 2021 . Com a camisa do Botafogo, disputou 33 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

Ele balançou as redes com uma finalização de voleio na vitória fora de casa por 5 a 0 sobre o Moto Club (MA), pela Copa do Brasil. Já a assistência veio no triunfo diante do Operário por 2 a 1, pela 36ª rodada da Série B. Na ocasião, deu o passe para Rafael Navarro marcar o que seria o gol do acesso do Botafogo à elite do futebol brasileiro.