Guardiola com o troféu de campeão da Premier LeagueOli Scarff/AFP

Publicado 17/07/2024 15:20

Rio - O desejo da CBF de contar com Carlo Ancelotti acabou não acontecendo, porém, outra seleção do futebol mundial estaria disposta a esperar para contratar um dos melhores treinadores da atualidade. De acordo com informações do jornal britânico "Independent", a Inglaterra avalia a possibilidade de trazer Pep Guardiola.

O espanhol tem contrato com o Manchester City até junho de 2025 e existe a possibilidade de não haver uma negociação. Com isso a Federação Inglesa estaria avaliando manter um treinador interino e esperar por Guardiola até o fim do seu vínculo com o atual campeão inglês.



Pep Guardiola comanda o clube inglês desde 2016 e acumulou títulos importantes como uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e seis títulos do Campeonato Inglês. Ele também passou por Bayern e Barcelona.



Além do espanhol, outros nomes vem sendo avaliados como Mauricio Pochettino, ex-Chelsea, além de Thomas Tuchel, ex-Bayern, Eddie Howe, atual técnico do Newcastle, e Graham Potter, que também passou pelos Blues.