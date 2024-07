Craque Neto é o apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da TV Band - Reprodução / Vídeo

"Qual a atitude de um capitão como o Messi? Ah, mas se fosse o Neymar que tivesse gravado terminando o jogo, sendo campeão e xingando todo mundo, a gente estaria dando pau no Neymar, mas do Messi ninguém fala nada. Se fosse o Neymar que tivesse feito o que os os jogadores argentinos fizeram, o que o povo brasileiro estaria falando? O que eu estaria falando aqui, a imprensa? Como é que pode?", questionou o ex-jogador durante o programa "Os Donos da Bola".

"Ô Messi, quem você pensa que é? A gente enxerga o Messi como um jogador anos-luz à frente de todo mundo, mas você, como capitão, acha justo isso aí? Uma seleção argentina racista, homofóbica. (...) Eu já torci várias vezes para o Messi. Você não tem opinião? Você não é capitão da sua seleção, Messi? Como você deixa isso?", completou.

Música racista e transfóbica

Durante a festa pela comemoração do título da Copa América, no último domingo (14), os argentinos puxaram gritos racistas e transfóbicos contra os franceses, adversários na final da Copa do Mundo de 2022. O momento foi registrado em uma live do meia Enzo Fernández.

"Eles jogam pela França/mas são de Angola/que bom que eles vão correr/se relacionam com transexuais/ a mãe deles é nigeriana/pai deles é cambojano/mas no passaporte: francês", diz a letra da música.