De Paul, companheiro de Enzo Fernández na seleção argentina - Carmen Mandato / Getty Images via AFP

De Paul, companheiro de Enzo Fernández na seleção argentinaCarmen Mandato / Getty Images via AFP

Publicado 18/07/2024 17:23

Buenos Aires - Meio-campista da seleção argentina, De Paul defendeu o companheiro Enzo Fernández das críticas que tem recebido pelo cântico racista na comemoração do título da Copa América . O jogador do Atlético de Madrid ainda minimizou o ocorrido.

"Estão com o tema do Enzo agora e toda essa bobagem e não falam do importante, que é a Copa América. A gente não analisa tanto a música de campo, faz isso mais como brincadeira. Posso entender quem tenha sofrido racismo e não goste", afirmou o camisa 7, em entrevista ao programa local 'Olga'."Se alguma pessoa ou algum companheiro de Enzo, como aconteceu, se sentiu ofendida, a maneira é chamá-lo, não colocar nas redes sociais. Aí tem um pouco de malícia ou colocar o Enzo em um lugar que não tem absolutamente nada a ver", completou.A imprensa internacional destacou que há enorme irritação dos jogadores franceses do Chelsea com Enzo Fernández: os zagueiros Fofana, Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku. Dez companheiros de time, inclusive, deixaram de segui-lo nas redes sociais.