Sob o comando de Abel Ferreira, Palmeiras chegou à terceira derrota consecutivaCesar Greco / Palmeiras

Publicado 01/08/2024 16:01

O clube informou sobre a invasão por meio das redes sociais. Na postagem, foi comunicado também que a polícia foi acionada para que o grupo de manifestantes fosse retirado do local. Ainda segundo o texto, líderes da uniformizada fizeram diversas ameaças prometendo novas invasões e atos de vandalismo.Inconformados com a fase da equipe, os torcedores prometeram ainda perseguir atletas fora do ambiente de trabalho. Na postagem, o Palmeiras se pronunciou dizendo não tolerar qualquer tipo de conduta criminosa e afirmou que vai "tomar providências para que os responsáveis por esta ação ilegal sejam identificados e punidos".Cerca de 20 membros da organizada participaram da ação. O objetivo era conversar com as lideranças do elenco e também com o técnico Abel Ferreira. Após a derrota para o Flamengo no Rio, o goleiro Weverton reconheceu a fraca atuação da equipe. "Nunca tivemos tantas derrotas", afirmou o jogador após mais um resultado negativo.