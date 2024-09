Vasco e Flamengo são semifinalistas da Copa do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Rio - Classificados para a semifinal da Copa do Brasil, Vasco e Flamengo souberam nesta sexta-feira os mandos de campo dos duelos eliminatórias. O Cruz-Maltino irá definir sua classificação em casa, enquanto o Rubro-Negro terá que disputar o segundo jogo longe do Rio.

O Vasco tem pela frente o Atlético-MG no duelo pelas semifinais. O primeiro jogo será em Belo Horizonte e o segundo no Rio. Já o Flamengo receberá o Corinthians, no Maracanã, e depois encerrará a disputa em São Paulo.



Por seres clubes da mesma cidade, Flamengo e Vasco não poderiam mandar seus jogos na mesma semana. Com isso, obrigatoriamente um dos dois rivais cariocas iria decidir em casa, enquanto o outro iria disputar o segundo foro longe da Cidade Maravilhosa.



As partidas da semifinal Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro, com os confrontos de ida e volta, respectivamente. As datas e horários ainda serão confirmados pela CBF. O campeão da Copa do Brasil fica com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice receberá R$ 31,5 milhões, além da premiação acumulada ao longo das fases.





Corinthians e Flamengo se reencontram na Copa do Brasil após decisão de 2022. Na ocasião, o time rubro-negro decidiu o confronto no Maracanã e saiu vencedor nos pênaltis, após dois empates no tempo regulamentar (0 a 0 em São Paulo e 1 a 1 no Rio). Naquele ano, as equipes também se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores, com o duelo sendo novamente decidido no Maracanã e com o Flamengo avançando rumo ao título continental.

No outro confronto, Vasco e Atlético-MG se encontraram duas vezes na Copa do Brasil, nas quartas de final das temporadas de 1994 e 1995. Em ambas as ocasiões o Atlético-MG decidiu em casa, mas foi o clube cruz-maltino quem ficou com a vaga na semifinal.

