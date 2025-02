Confusão após Flamengo x Botafogo - Reprodução/Premiere

Confusão após Flamengo x BotafogoReprodução/Premiere

Publicado 15/02/2025 08:59

Barboza participou do início da confusão e foi visto tentando dar um soco no adversário. Sobre ele, o presidente do TJD-RJ pontuou: "Considero gravíssimos os fatos ocorridos e protagonizados pelo atleta que, como ídolo de vários jovens que com certeza buscam nele um exemplo, tem o dever de agir em conformidade com a responsabilidade que sua influência exerce sobre seus fãs".

Já Alex Telles não foi expulso, mas foi citado pelo delegado da partida, Marcos Vinicio de Abreu, na súmula. De acordo com ele, o lateral-esquerdo afirmou "Vamos ficar aqui. Vamos esperar eles" aos companheiros no túnel que dá acesso aos vestiários. O documento ainda relata que o jogador ofendeu o delegado ao dizer: "Não vamos sair daqui, vamos esperar eles, vai se f***, você não viu o que o jogador deles fez? Aí você não faz nada".

Por isso, o presidente do TJD-RJ destacou que Alex Telles, assim como Barboza, "tem a responsabilidade de ser um bom exemplo uma vez que podem influenciar a torcida, outros atletas, jovens atletas, crianças e etc". (sic item 42 da denúncia). Ele ainda ressaltou que nada justifica o desrespeito ao delegado do jogo.

Cleiton, por sua vez, acertou um soco em Alexander Barboza, que perdeu um dente : "Não merece melhor destino pois agrediu fisicamente o atleta Alexander Barboza, como relatado na súmula e transcrito no item 38 da peça exordial", escreveu o presidente do TJD-RJ.

Os três, além do meia do Flamengo Gerson, que foi expulso durante a confusão, serão julgados na próxima quarta-feira (19), às 14h.

Arbitragem

O VAR daquela partida, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, também foi punido com 30 dias de suspensão. Isso porque ele não chamou o árbitro de campo, Bruno Mota Correia, para revisar a cotovelada de De La Cruz em Matheus Martins e expulsar o atleta do Flamengo.

"A hipótese versa sobre erro gravíssimo. A função do denunciado Paulo Renato é observar e alertar o árbitro de campo sobre situações que podem ter escapado à sua vigilância, chamando-o para observar com calma situação que ele entendeu grave. A decisão cabe ao árbitro de campo, mas, repito, o árbitro VAR tem a obrigação de alertar seu companheiro para que este exerça seu múnus com clareza", diz um trecho da decisão do presidente do TJD-RJ.

A Procuradoria também pediu a punição ao árbitro Bruno Mota Correia. No entanto, Dilson Neves Chagas indeferiu a suspensão preventiva.