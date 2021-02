Por O Dia

Depois de batalha, mais física e mental do que técnica, o Palmeiras ergueu a Taça Libertadores e agora quer o Mundial de Clubes do Catar, disputado pelos campeões dos continentes. O adversário inicial será a maratona a ser cumprida: jogará amanhã às 16h com o Botafogo pelo Brasileirão, viajará na madrugada de quarta-feira para jogar no domingo, às 15h, contra o vencedor de Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, que se enfrentarão na quinta. O desgaste será inevitável, mas não tem jeito. Vale lembrar que, se tudo sair como manda o figurino e chegar à final, poderá enfrentar a máquina trituradora do Bayern de Munique. Conquistando o título, não sobrará muito espaço para comemorações: terá que voltar para concluir o Brasileirão. E encarar outra pedreira: disputar em dois jogos a Copa do Brasil com o Grêmio, já com os estaduais em andamento abrindo a temporada 2021. Vidas de atletas também valem.

ANDANDO NO ARAME

Se o Flamengo que veremos hoje à noite, na Ilha do Retiro, for aquele do jogo passado com o Grêmio, o Sport não terá muitas chances. O problema está exatamente no desempenho instável da equipe rubro-negra na temporada, fato que tem deixado a torcida intranquila, em dúvidas sobre o que esperar. Pelo menos, sabemos que o time é capaz de reeditar os seus melhores momentos. Resta esperar que não tenha uma nova recaída. Reta final é como andar no arame, qualquer descuido é mesmo fatal.

PEDALADAS

A farra dos convidados da Conmebol e da Confederação Brasileira de Futebol se amontoando no Maracanã, na final da Libertadores, repercute no mundo. Como coibir aglomerações nos bailes e praias depois dessa?

O técnico português Abel Ferreira chegou ao Palmeiras outro dia, ganhou a América, briga pelo Mundial e quer a Copa do Brasil. Sentindo-se em casa no Palmeiras, ele já deu até dura nos jornalistas pedindo paciência com treinadores.

BOLA DENTRO

Furo de jornal espanhol revela contrato de Messi com Barcelona: além de 75 milhões de euros por ano, cláusulas únicas nas relações entre clubes e jogadores no mundo.

BOLA FORA

Autoridades cariocas dizem que a Conmebol como organizadora tinha direito de trazer convidados. Nesse caso, a Ferj como organizadora do Cariocão também tem.