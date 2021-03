O Volta Redonda é destaque no Campeonato Carioca Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 07:00

Ultrapassando a metade da primeira fase do Campeonato Carioca, com 13 pontos ganhos em 18 disputados, incluindo no cardápio importante vitória sobre o Fluminense por 3 a 2, o Volta Redonda é destaque. Se chegar entre os quatro classificados promete assustar os papões e brigar pelo título com o Flamengo, que é cotado na bolsa como grande favorito, mesmo mantendo sua equipe titular em treinamento. O Vasco acusou o golpe da queda para a Série B do Brasileiro e paga o preço de ter que remontar o elenco dentro da competição estadual para baixar o custo operacional. O Botafogo, também remodelado dentro da nova realidade financeira, pensa mais em ajustes tendo como objetivo se preparar para tentar voltar para à elite nacional. Apesar da derrota para o Volta Redonda, ainda vejo o Fluminense como candidato a uma das quatro vagas na fase semifinal. Está pintando a possibilidade de termos dois primos ricos e dois pobres na fase final do Cariocão.







HOMENAGEM

Publicidade

Flamengo e Palmeiras jogarão dia 11 de abril, em Brasília, pela Supercopa do Brasil com a possibilidade da presença de público. A ideia é abrir sete mil lugares a profissionais da linha de frente da saúde devidamente vacinados. A iniciativa merece aplausos, resta saber como evitar a invasão dos bicões, que, para driblar o controle de acesso, serão capazes até de aparecer de jaleco e estetoscópio, ou pilotando ambulância.







PEDALADAS

Publicidade

Argentina e Bolívia se juntam a Peru e Colômbia nas restrições a voos procedentes do Brasil, o que pode interferir na programação dos jogos da Libertadores.

Grêmio acertou contrato de cinco anos com o atacante Borré, do River Plate.

Publicidade

Manifestantes protestam contra a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio durante a peregrinação da Tocha.







BOLA DENTRO

Publicidade

Mais importante do que os resultados nos jogos no Cariocão, o desempenho dos garotos revela o bom trabalho de base que fortalece o lema 'Craque o Flamengo Faz em Casa'.







BOLA FORA

Publicidade

Vasco perdeu tempo e dinheiro na tentativa de anular o resultado de campo do jogo com o Internacional. A derrota no Tapetão era inevitável.