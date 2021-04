Flamengo e Palmeiras: clubes em patamares diferentes no futebol brasileiro Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 08:00

Se os clubes se dedicassem na área profissional exclusivamente ao futebol, já seria difícil. Imagine tendo que arcar com as despesas dos esportes não rentáveis, que eram amadores, contando apenas com o que arrecadam nas fontes que não produzem o necessário. O modelo associativo brasileiro afasta investidores ao constatarem dívidas que em alguns casos superam a casa de R$ 1 bilhão. Para tentar equilibrar as contas, alguns clubes trabalham a garotada na base na expectativa do nascimento de estrelas que possam render em vendas para o exterior, única forma de reduzir os prejuízos mesmo sem equilibrar a balança. Com a pandemia, a coisa se agravou, a distância técnica entre os que sofrem menos porque ainda têm folego, tipo Flamengo, Palmeiras e Grêmio, por exemplo, e os que estão com a água no nariz é cada vez maior, tornando as competições previsíveis e pouco atrativas. Tempos difíceis para o futebol brasileiro.

SUPERCOPA

Publicidade

Flamengo, campeão brasileiro, e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, disputarão em jogo único, domingo, em Brasília, a Supercopa do Brasil. Para atender a compromissos comerciais com a televisão portuguesa, o jogo será às 11h para adequação ao fuso horário. Além da taça, o vencedor embolsará R$ 5 milhões. Bom teste para ambos,: a 'Cavalaria Rubro-Negra' do Rogério Ceni diante do 'Verdão Romântico Pragmático' do Abel Ferreira.

PEDALADAS

Publicidade

O Flamengo e o Volta Redonda lutam pelo primeiro lugar faltando três rodadas para as semifinais do Cariocão. É o novo normal.

O Corinthians treinou ontem sem saber se jogaria hoje, onde, com quem e a que horas. O futebol paulista está bem enrolado.

Publicidade

A possibilidade de desistência de países participantes assusta os organizadores da Olimpíada de Tóquio.

BOLA DENTRO

Publicidade

Renato Gaúcho, afastado por testar positivo para a covid-19, segue comemorando mais uma vitória em Gre-Nal, erguendo brindes, mesmo que seja com xarope.



BOLA FORA

Publicidade

Com a partida resolvida, jogadores de Flamengo e Madureira se envolveram em confusão, ofensas, empurrões e depois saíram de campo como se nada tivesse acontecido.