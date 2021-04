Marcelo Cabo Daniel Castelo Branco

A Federação do Rio atendeu o pedido do Flamengo e passou para amanhã, às 19h, no Maracanã, o clássico marcado para hoje. Foi a centelha necessária para aceder a chama da rivalidade. O Vasco reagiu, alegando que nem sequer foi consultado, expediu nota elencando danos à programação, falando em desrespeito e fechou acusando a entidade de favorecer o adversário, promovendo desequilíbrio na competição. O Flamengo apenas pediu e foi atendido. O alvo da fúria vascaína deve ser a federação, que errou se não fez a consulta sobre a mudança. Mas não vejo prejuízo técnico, ao contrário. Nas alegações, o Vasco destaca ter vindo de viagem cansativa, trabalhado no fim de semana. Por isso, um dia a mais de repouso deveria ser comemorado. O fato pelo menos serviu para botar lenha na fogueira agitando a galera e tornando o duelo Rogério Ceni x Marcelo Cabo (foto) ainda mais atraente. O Clássico dos Milhões já vai começar em temperatura máxima.

UM NOVO FLUMINENSE

O momento obriga os clubes a enfrentar a realidade. Quem tem mais sofre menos, mas sofre e, cedo ou tarde, também será alcançado pela crise. Veja o exemplo do Fluminense, que tem no excelente trabalho na categoria de base uma espécie de poupança. Apertado, o Tricolor vende as suas joias e as substitui por jogadores veteranos. Agora mesmo anunciou cinco reforços para o elenco, todos na casa dos trinta anos, que se juntarão a Fred, Nenê, Egídio e Paulo Henrique Ganso. Xerém terá que dobrar a produção.

PEDALADAS

Flamengo x Vélez Sársfield, na Argentina, e Fluminense x River Plate, no Maracanã: dois clássicos sul-americanos abrindo os trabalhos da dupla carioca na Libertadores, já na semana que vem. Será uma briga de cachorro grande.

Vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório acusa a federação de subserviência ao Flamengo. Nos tempos do Eurico Miranda, o Flamengo acusava a federação de subserviência ao Vasco.

BOLA DENTRO

A Conmebol anuncia que receberá doação de 50 mil doses de vacinas da Coronavac para proteção de jogadores e jogadoras participantes das competições por ela promovidas.

BOLA FORA

Até agora não foram apuradas as causas e responsabilizados os envolvidos na pancadaria na entrada dos vestiários no fim do jogo Flamengo x Palmeiras, em Brasília.