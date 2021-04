O técnico Rogério Ceni e os jogadores precisam corrigir os erros cometidos no clássico Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 08:00

O Flamengo perdeu o clássico de quinta-feira porque o Vasco jogou melhor, com apetite e mereceu o resultado que construiu. O Flamengo chegou ao Maracanã com favoritismo reconhecido até pela torcida adversária, mas favoritismo não é certeza de vitória. O Vasco dobrou técnica, tática e fisicamente e, contrariando os prognósticos, quebrou uma série incômoda de confrontos sem vitória. O técnico Marcelo Cabo e os jogadores merecem elogios pelo feito. Cabe a Rogério Ceni rever o jogo, analisar com calma erros cometidos, incluindo os dele na montagem inicial e tratar de corrigi-los porque a temporada está só começando e será desgastante. Tentar desqualificar o feito do Vasco, falando em posse de bola, número de finalizações, erros do árbitro, cansaço e ausência de Arrascaeta é perda de tempo. Futebol é simples, repare que as análises profundas dos jogos são repetitivas e ficam a cargo dos perdedores, no que a sabedoria da galera batizou de chororô.

DÚVIDAS

A pandemia se agrava em diversos países da América do Sul e os dirigentes da Conmebol estão enfrentando cada vez mais dificuldades para cumprir o calendário. Com a crise, diversos países se viram obrigados a tomar medidas restritivas duras, que, certamente, comprometerão as competições. Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa América e, principalmente, as Eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar, em 2022, estão ameaçadas.

PEDALADAS

Apesar de o Japão estar atrasado com a vacinação do povo, os preparativos para a Olimpíada seguem como se nada estivesse acontecendo.

Entre as explicações pela derrota do Flamengo para o Vasco, a mais bizarra eu ouvi no Sportv – o time sentiu a falta do Pablo Marí. Toiiiim!

Em São Paulo, joga-se dia sim, dia não, ferindo a Lei das 66 horas, e fica por isso mesmo.

BOLA DENTRO

Neymar passou a jogar cada vez melhor depois que achou em Mbappé o parceiro ideal. Estão jogando por música e sem vaidades, para desespero das defesas adversárias.

BOLA FORA

Renato, ídolo máximo do Grêmio como jogador e técnico, foi demitido depois da eliminação na Libertadores, sem mesmo ter participado dos jogos, confinado com covid-19.