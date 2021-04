Palmeiras' Portuguese coach Abel Ferreira looks on during the FIFA Club World Cup semi-final football match between Brazil's Palmeiras and Mexico's UANL Tigres at the Ahmed bin Ali Stadium in the Qatari city of Ar-Rayyan on February 7, 2021. (Photo by Karim JAAFAR / AFP) AFP

Ao optar pela contratação de treinadores estrangeiros, os clubes deveriam ter como rotina entrevistas gravadas antes da assinatura do contrato. O material informaria sobre o nosso clima, as viagens longas, o calendário alucinante, o jogos programados com curtos intervalos, a falta de recursos para reforços, as cobranças permanentes por resultados pela imprensa, os torcedores pichando muros, os eventuais atrasos de pagamento e tudo que vem no pacote. Informado e disposto a encarar o desafio, o candidato diria estar ciente e de acordo, assinaria o contrato e a gravação arquivada para uso do presidente quando, diante de maus resultados, os técnicos começassem a dar faniquito, tipo Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, Domènec Torrent no Flamengo e recentemente Abel Ferreira (foto) no Palmeiras. Nas vitórias são só alegria, nas derrotas reclamam de tudo, chuva, vento, frio, calor, da bola. Apontam para todo lado menos para o próprio peito.

As semifinais do Estadual do Rio

O Campeonato do Rio de Janeiro entra na fase decisiva. O Flamengo encara o Volta Redonda, enquanto o Fluminense pega a Portuguesa da Ilha nas semifinais em dois jogos, com a dupla Fla-Flu com a vantagem do empate nos resultados agregados. O jogos serão disputados nos dois próximos fins de semana e os vencedores decidirão o título estadual, também em dois jogos, sem vantagem, com decisão nos pênaltis em caso de empate. A possibilidade de um Super Fla-Flu na final já agita a galera.

PEDALADAS

O meia-atacante Cazares é o novo reforço do Fluminense! Seja bem-vindo, Guerreiro! FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Desentupido, Cano reconheceu os caminhos do gol, fez dois na vitória por 3 x 1 do Vasco sobre o Resende, com a simplicidade dos que dominam a área.

O Flamengo recebe Unión La Calera, do Chile, amanhã, e na outra terça-feira sobe a montanha para pegar a LDU, no Equador. No meio, a semifinal do Cariocão.

Cazares agradou a Roger Machado. Se tiver juízo, poderá emplacar no Fluminense.

BOLA DENTRO

Ganso começa jogando hoje, no meio, na ausência de Nenê Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Paulo Henrique Ganso tem inteligência, habilidade de um lapidador de diamantes no trato da bola, um raro talento. Falta intensidade, a gana dos vencedores.

BOLA FORA

Decepcionante o desempenho do Botafogo no início de temporada. Muito mal no Cariocão, terá que melhorar muito se não quiser sentar praça na Série B do Brasileiro.