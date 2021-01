Eduardo Freeland inicia nova jornada no Botafogo Divulgação

Muito criticado pelo pífio desempenho em sua segunda passagem pelo Botafogo — oito jogos: uma vitória e sete derrotas —, o técnico Eduardo Barroca ganhou um aliado no clube. Apesar de toda pressão externa por parte dos torcedores, que querem a sua demissão antes do término do Campeonato Brasileiro, a chegada de Eduardo Freeland, novo diretor de futebol, pode ser benéfica ao treinador.

Juntos, na base alvinegra, eles foram campeões brasileiros da categoria Sub-20 em 2016. Internamente, a escolha do dirigente pelo presidente Durcesio Mello não foi bem vista por conselheiros, uma vez que muitos entendem que Freeland não tem bagagem suficiente para reestruturar o futebol profissional de um clube atolado nos mais diversos problemas. Em General Severiano, Freeland vai encontrar um cenário totalmente diferente do que viveu no Flamengo, onde realizava trabalho na base.

Outro ponto que fez muita gente torcer o nariz no Botafogo é que Freeland é muito próximo de pessoas do antigo Comitê de Futebol, liderado pelo ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, um dos principais nomes que ajudaram a agravar a crise no clube.