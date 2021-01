Desfalque nas duas últimas rodadas, Diego Cavalieri foi liberado pelo departamento médico e está à disposição para o clássico com o Fluminense Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 14:15

Rio - Com 1% de chance de permanecer na elite do futebol brasileiro, o Botafogo mantém a esperança na mínima margem para evitar o terceiro rebaixamento. Em periclitante situação, na lanterna, com 23 pontos, o Glorioso deve contar com a volta de Diego Cavalieri para iniciar uma milagrosa sequência a partir do clássico com o Fluminense, sétimo colocado, neste domingo, às 2030, no Maracanã.

Após uma intercorrência clínica, o goleiro foi vetado pelo departamento médico e substituído pelo xará, Diego Loureiro, nas derrotas para Santos e Atlético-GO. A provável volta de Cavalieri não é única mudança programada pelo técnico Eduardo Barroca. Com a transferência de Kanu para o Cruz Azul, do México, Rafael Forster, recuperado de uma lesão muscular, e Sousa disputam uma vaga ao lado de Marcelo Benevenuto.

No ataque, a 'dança' das cadeiras deve continuar. A dúvida é descobrir quem formará a dupla de ataque com Pedro Raul. Titular em todos os jogos sob o comando de Barroca, o camisa 9 jogou ao lado de Matheus Babi e Matheus Nascimento na derrota para o Atlético-GO. Como o trio não encaixou, a promessa, de 16 anos, pode ser sacado para a entrada de Werley.



Confira a provável escalação do Glorioso: Diego Cavalieri (Diego Loureiro ), Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Sousa) e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Babi (Kalou), Matheus Nascimento (Warley) e Pedro Raul.