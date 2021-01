Pedro Rau sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa direita e foi vetado para o Clássico Vovô Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2021 19:17

Rio - O Botafogo não contará com Pedro Raul no clássico com o Fluminense, neste domingo, às 20h30, em São Januário. O desfalque de última hora foi confirmado pela assessoria do clube, que informou que o camisa 9 sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda e será preservado no Clássico Vovô.

Titular em todos os jogos sob o comando de Eduardo Barroca, a vaga do camisa 9 deve ser ocupada pela joia Matheus Nascimento, de 16 anos, que estava ameaçado de barração após a discreta estreia como titular na derrota, por 3 a 1, para o Atlético-GO. Pedro Raul é o artilheiro alvinegro na temporada, com 12 gols em 39 jogos.

Último colocado no Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisa de uma arrancada de 'campeão' para mudar o prognóstico dos matemáticos, que apontam 1% de chance de o clube permanecer na Primeira Divisão.

Apesar da inesperada baixa no ataque, o técnico Eduardo Barroca volta a contar com Diego Cavalieri. Recuperado de uma 'intercorrência' clínica, o goleiro é opção mais uma vez após dois jogos fora e substituído pelo jovem Diego Loureiro, de 22 anos. Com o impasse na negociação com o Cruz Azul, do México, Kanu tem chance de ser escalado. De qualquer forma, Forster e Sousa estão de sobreaviso.