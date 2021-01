Bem marcado, Zé Welison tenta furar o bloqueio numa finalização de fora da área Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 22:44

DIEGO CAVALIERI: De volta após dois jogos ausente, fez uma difícil defesa na finalização de Yago Felipe, mas aceitou o fraco arremate de Lucca no meio do gol. NOTA 3

KELVIN: Mal tecnicamente, errou passes simples nas poucas vezes em que subiu ao ataque. A jogada do gol do Fluminense teve origem no seu lado. NOTA 4,5

MARCELO BENEVENUTO: É o retrato da má fase do Botafogo. Após o desvio no cruzamento de Luiz Fernando, a bola sobrou para Lucca, livre, abrir o placar. NOTA 4,5

KANU: Em negociação com o Cruz Azul, do México, pode ter feito a despedida com uma atuação mais segura do que o companheiro de zaga. NOTA 5

VICTOR LUIS: Pouco acertou quando subiu ao ataque. Na defesa, não comprometeu. Saiu machucado no primeiro tempo. NOTA 4,5

CÍCERO: Pouco acrescentou. Deixou a pouco inspirada transição no meio de campo ainda mais lenta. NOTA 4

RAFAEL FORSTER: Curinga alvinegro, o zagueiro voltou para o meio de campo, mas sentiu a falta de ritmo. NOTA 5

BARRANDEGUY: Improvisado na esquerda, se esforçou e não comprometeu. Cobrou uma falta com perigo. NOTA 5

ZÉ WELISON: Se limitou a marcar. Quando tentou avançar, faltou precisão no último passe. NOTA 5

RAFAEL NAVARRO: Aumentou o número de atacantes em campo, mas foi pouco acionado. NOTA 4,5

CAIO ALEXANDRE: O mais esforçado do meio de campo. Pagou o preço pela sobrecarga no setor. NOTA 5

BRUNO NAZÁRIO: Pouco combativo na marcação e apagado na criação. Foi substituído quase sem ser notado em campo. NOTA 4

DAVI ARAÚJO: Se esforçou para dar mais velocidade à saída de bola. NOTA 5

MATHEUS NASCIMENTO: Grande aposta da base, o atacante, de 16 anos, foi pouco acionado e não teve chance de provar o seu valor no desorganizado Botafogo. NOTA 4,5

ANGULO: Arriscou algumas arrancadas pelos lados, mas entrou tarde demais. NOTA 5

MATHEUS BABI: Isolado na frente, ficou na dependência de um cruzamento certo para explorar a estatura, de 1,91m. O que não aconteceu em 90 minutos. NOTA 5

EDUARDO BARROCA (TÉCNICO): Com poucas peças, principalmente de qualidade, vê a permanência na Série A cada vez mais como um milagre. Pouco organizado, criativo e incisivo, o Botafogo fez uma de suas piores atuações. NOTA 4