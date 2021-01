Por MH

Publicado 24/01/2021 22:33

Muita transpiração, muita correria e pouca qualidade técnica. Em um clássico sofrível de assistir, Fluminense e Botafogo só não ficaram em um empate chato por causa de uma falha grotesca do goleiro Diego Cavalieri, que voltou à meta alvinegra neste domingo: 2 a 0, gols de Lucca, e Wellington Silva, de pênalti, ambos no segundo tempo. O clássico foi realizado em São Januário pelo fato de o Maracanã estar cedido à Conmebol para a disputa da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, no próximo dia 30.

O resultado mantém o clube das Laranjeiras na sétima colocação, mas agora com 50 pontos e muito vivo na briga por uma vaga na Libertadores. Estacionado com míseros 23, o Alvinegro continua firme na lanterna do Brasileirão e virtualmente rebaixado. Na próxima rodada, no domingo, o Time de Guerreiros encara o Goiás, no Nilton Santos. O Glorioso, por sua vez, vai a São Paulo para enfrentar o Palmeiras.

A cabeçada de Lucca, logo no começo da partida, parecia dizer que o time das Laranjeiras seria senhor do clássico. Ledo engano. As duas equipes protagonizaram um verdadeiro show de decisões equivocadas, de passes errados e de maus-tratos com a coitada da bola. Foi, sem dúvidas, uma das piores etapas inicias da temporada nacional.

Que bobeira, Cava!

No segundo tempo, um pouco mais organizado e compacto, o Fluminense foi à frente e fez os pontos fracos do Botafogo aparecerem. Aos 21 minutos, em um chute aparentemente inofensivo de fora da área, Lucca fez 1 a 0 depois de um frango daqueles de Diego Cavalieri.

Sem forças para reagir, assim como em todo campeonato, dependendo da inoperância de Cícero, o time do Botafogo tentou na base do desespero chegar ao gol de empate, mas o Fluminense teve tranquilidade para se segurar na defesa. No fim, já nos acréscimos, um atabalhoado Cavalieri fez pênalti em Wellington Silva, que converteu e deu números finais à partida.

FICHA TÉCNICA:

Fluminense 1 x 0 Botafogo



Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Neuza Ines Back (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Yago Felipe, Luiz Henrique e Rafael Forster

Gols: Lucca, aos 21, e Wellington Silva, de pênalti, aos 50 do segundo tempo

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê (Matheus Ferraz); Lucca (Wellington Silva), Luiz Henrique (Hudson) e John Kennedy (Marcos Paulo). Técnico: Marcão

Publicidade