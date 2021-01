Eduardo Barroca Vitor Silva / Botafogo

Rio - Virtualmente rebaixado no Brasileirão, o Botafogo sofreu mais uma derrota no Brasileiro neste domingo, desta vez para o Fluminense. Ao fim da partida, o treinador Eduardo Barroca abordou como tema principal da coletiva o planejamento do clube carioca para a próxima temporada.

"Entendo reformulação nesse momento apenas como possibilidade de já definir nosso planejamento futuro de já buscar jogadores que nos interessem para a próxima temporada. E evidente ter claro o que vamos fazer com os jogadores que temos no nosso elenco. E isso a gente já vem fazendo há um tempo, agora com a chegada do Freeland vamos fazer de uma forma mais efetiva a partir de segunda-feira", disse.

Eduardo Freeland é o novo diretor de futebol do clube carioca. Ele e Barroca são velhos conhecidos da base do Botafogo. Os dois trabalharam em conjunto com sucesso no Glorioso, principalmente na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20. O treinador falou da chegada do dirigente, que estava no Flamengo.



"Com relação ao Freeland, ele começa a trabalhar na terça-feira. Só a partir daí teremos contato profissional para definir qualquer coisa relacionada ao futuro. Sobre reformulação, entendo como reformulação instantânea como possibilidade de tirar alguém ou colocar alguém. Nesse momento não temos possibilidade botar nenhum jogador porque a competição não permite", disse.