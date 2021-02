Eduardo Barroca e Felipe Barão Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 12:59 | Atualizado 07/02/2021 12:59

Rio - Eduardo Barroca deixou o comando do Botafogo no último sábado, mas de acordo com alguns internautas o treinador mudou de profissão e já está empregado. A brincadeira se deve a semelhança física do técnico com o tecladista do grupo de forró "Os Barões da Pisadinha", que tocaram no BBB na festa do último sábado.

A semelhança entre Eduardo Barroca e Felipe Barão fez com que muitos internautas pirassem durante a festa exibida pelo reality show. O treinador foi demitido do Botafogo após 12 jogos. Ele saiu com dez derrotas, um empate e apenas uma vitória.

O time nessa situação e o Barroca dando festa no BBB pic.twitter.com/jopJ1VIS6w — João Oliveira (@joaodosamba) February 7, 2021

04/02/2021: Treinador do Botafogo

05/02/2021: Tecladista do Barões da Pisadinha no BBB



A REVIRAVOLTA NA VIDA DE EDUARDO BARROCA#BBB21 #BBB221 pic.twitter.com/Og0JOewFYV — Carilo Correa (@CariloCorrea) February 7, 2021

