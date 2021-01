Bruno Nazário será o responsável pela criação no Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por MH

Publicado 26/01/2021 20:06

Decepção com a camisa do Botafogo, o apoiador Bruno Nazário pode receber um 'prêmio' assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Com o rebaixamento do Alvinegro praticamente sacramentado, o jogador poderá acabar no Internacional, que fez uma sondagem ao Hoffenheim, da Alemanha, de acordo com informações da conta Revista Colorada.

O vínculo de Nazário com o clube de General Severiano tem validade até junho, que é quando se encerra a temporada na Europa. No entanto, para a disputa da Série B, a diretoria não tem intenção de mantê-lo por causa do alto salário.

Publicidade

"Neste momento, até por respeito ao Botafogo, eu prefiro não comentar esse tipo de coisa, até porque não existe nada oficial", disse o empresário Nenê Zini, que cuida dos interesses do atleta.