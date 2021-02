Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 13:40

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo, o zagueiro Kanu, de 23 anos, falou sobre a reformulação que o clube carioca já iniciou visando a próxima temporada. O jogador elogiou o início de trabalho da nova diretoria e mostrou otimismo sobre o futuro do Glorioso.

"Acreditamos no trabalho que está se formando e precisamos que vocês, torcedores, também acreditem nesse trabalho de reconstrução, nos jogadores, na base, no diretor de futebol… Que acreditem na comissão técnica, são pessoas que chegam aqui às 8h e saem às 20h, têm sentimento pelo clube. Precisamos dessas pessoas que querem estar no clube, comprometidas, e podem ter certeza que teremos um caminho diferente daqui para frente", afirmou em participação na Botafogo TV.



O defensor também elogiou a chegada do diretor de futebol Eduardo Freeland, que retornou voltou ao Botafogo, após passagem pelo Flamengo.

"Estou muito feliz com essa reconstrução que se formou. Tivemos um ano muito difícil, com muitos erros de todos os lados, e chegamos num momento no qual não podemos mais errar", disse.