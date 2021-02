Sandro marcou época no Botafogo Reprodução

Por Pedro Logato

Publicado 06/02/2021 09:00

Rio - Pela terceira vez em sua história, o Botafogo irá jogar a Série B. Após uma temporada com muitos problemas dentro e fora do campo, o Glorioso acabou terminando o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Ídolos da torcida alvinegra, o ex-goleiro Wagner e o ex-zagueiro Sandro conversaram com o Jornal O Dia. Os dois, que chegaram a atuar juntos pelo Alvinegro em 2001 e 2002 falaram sobre suas expectativas para a próxima temporada. Na opinião de ambos, a gestão de Durcesio Mello, que acabou de assumir o clube carioca, vai ter muito trabalho pela frente.



"Sou torcedor do Botafogo igual a todos os outros, a gente espera que a nova diretoria venha recuperar o clube, principalmente o prestígio, nos últimos ano o nome do clube foi jogador na lama. Fazer uma reformulação geral, em todos os sentidos, atitude, profissionais. Se não consegue resultado, não tem como manter. Futebol precisa ter resultado. A gente espera que isso venha mudar e tenham profissionais mais qualificados para reestruturar o Botafogo, dentro e fora de campo", afirmou Wagner, que defendeu o Botafogo de 1993 até 2002, tendo conquistado um Brasileiro, uma Copa Conmebol, um Torneio Rio-SP e um Campeonato Carioca.

Ex-goleiro defendeu o Glorioso de 1993 a 2002 Reprodução



A opinião de Sandro é bem semelhante. Na opinião dele, o planejamento alvinegro para a atual temporada foi extremamente equivocado e por conta disso, dentro de campo, o clube carioca acabou pagando com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro.



"Que os dirigentes que vão assumir agora possam ter mais responsabilidade com o clube, responsabilidade financeira, com a torcida, com os jogadores, com os funcionários, de pagamento em dia. E que não faça do Botafogo um balcão de negócios. Que faça o Botafogo crescer nesse período de dificuldades", disse.



A temporada que começou em 2020 e terminou no começo de 2021 foi bem diferente. Por conta da pandemia da Covid-19, os jogos do Campeonato Brasileiro foram sem a presença de torcedores. Na opinião dos dois ídolos alvinegros esse fato foi mais um complicador para o Glorioso. A opinião de Sandro é bem semelhante. Na opinião dele, o planejamento alvinegro para a atual temporada foi extremamente equivocado e por conta disso, dentro de campo, o clube carioca acabou pagando com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro."Que os dirigentes que vão assumir agora possam ter mais responsabilidade com o clube, responsabilidade financeira, com a torcida, com os jogadores, com os funcionários, de pagamento em dia. E que não faça do Botafogo um balcão de negócios. Que faça o Botafogo crescer nesse período de dificuldades", disse.A temporada que começou em 2020 e terminou no começo de 2021 foi bem diferente. Por conta da pandemia da Covid-19, os jogos do Campeonato Brasileiro foram sem a presença de torcedores. Na opinião dos dois ídolos alvinegros esse fato foi mais um complicador para o Glorioso.

Publicidade

Sandro nos tempos de Botafogo Divulgação



"O torcedor sofre, mas não pode fazer nada, porque não está podendo ir ao estádio para cobrar esse momento complicado. Acho que isso pode também ter influenciado para o time ter feito essa campanha tão ruim. Porque, talvez a postura do Botafogo fosse outra, com a torcida nos estádios", afirmou o ex-goleiro.



Na opinião de Sandro, mesmo respeitando os limites da pandemia, os torcedores alvinegros precisam seguir cobrando os dirigentes. "A torcida do Botafogo precisa continuar cobrando dos seus dirigentes: profissionalismo, respeito com a torcida, respeito com o clube. Isso infelizmente a gente não vê nas últimas diretorias que passaram pelo clube. A gente vê situações bizarras, nada contra os jogadores, mas o errado é quem contrata. Atletas sem condições de jogar no Botafogo e sendo contratados por amizades e por relações com os empresários. Eu acho que a torcida deveria cobrar mais isso da diretoria", disse. "O torcedor sofre, mas não pode fazer nada, porque não está podendo ir ao estádio para cobrar esse momento complicado. Acho que isso pode também ter influenciado para o time ter feito essa campanha tão ruim. Porque, talvez a postura do Botafogo fosse outra, com a torcida nos estádios", afirmou o ex-goleiro.Na opinião de Sandro, mesmo respeitando os limites da pandemia, os torcedores alvinegros precisam seguir cobrando os dirigentes. "A torcida do Botafogo precisa continuar cobrando dos seus dirigentes: profissionalismo, respeito com a torcida, respeito com o clube. Isso infelizmente a gente não vê nas últimas diretorias que passaram pelo clube. A gente vê situações bizarras, nada contra os jogadores, mas o errado é quem contrata. Atletas sem condições de jogar no Botafogo e sendo contratados por amizades e por relações com os empresários. Eu acho que a torcida deveria cobrar mais isso da diretoria", disse.