Publicado 11/02/2021 11:00

Rio - Um dos jogadores mais valorizados do elenco do Botafogo, apesar do rebaixamento para a Série B, o zagueiro Kanu está na mira do São Paulo. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor Paulista já iniciou as conversas com o staff do atleta e com pessoas ligadas ao clube carioca.

De acordo com o site, o clube paulista estaria disposto a acenar com uma proposta entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos para contratar o zagueiro. Kanu tem contrato com o Glorioso até o fim de 2022 e 80% de seus direitos econômicos presos ao clube de General Severiano.

Recentemente, o Botafogo esteve bastante perto de aceitar uma oferta do Cruz Azul pelo jogador. No entanto, o Glorioso pediu garantias a mais por rendimento do atleta, e com isso, o clube mexicano acabou desistindo de tentar a sua contratação.



Revelado pelo Botafogo, o zagueiro, de 23 anos, disputou 43 jogos com a camisa do clube carioca nesta temporada. Ele não marcou nenhuma vez pelo Glorioso.