Rio - O São Paulo segue interessado na contratação do zagueiro Kanu e de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Tricolor poderá ter um trunfo na tentativa de tirar o defensor do Botafogo. Um investidor estaria disposto a auxiliar o clube paulista e aumentar a carga para contratar o jogador alvinegro.

A equipe do Morumbi teria sinalizado com uma oferta em torno de R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Botafogo, por sua vez, pede pelo menos R$ 18 milhões para liberar o atleta de 23 anos.

Com a chegada do investidor o valor poderá ser aumentado, mas a intenção do São Paulo seria um empréstimo com opção de compra, como fez o Cruz Azul, do México. No entanto, o Botafogo prefere negociar o jogador em definitivo. A proposta será formalizada nos próximos dias.



Ainda segundo o jornalista, o São Paulo conversou com pessoas que trabalharam com Kanu no Botafogo e uma delas foi Paulo Autuori. Campeão mundial pelo Tricolor em 2005, o atual técnico do Athletico-PR deu as melhores referências ao Tricolor, citando a qualidade técnica, a velocidade e o bom comportamento do zagueiro.