Rio - O Botafogo rejeitou a oferta do São Paulo de R$ 3,2 milhões por 60% dos direitos econômicos de Kanu, porém, a negociação não acabou. De acordo com o portal "globoesporte.com", o Glorioso teria enviado uma contraproposta no valor de R$ 6 milhões e também estuda nomes do elenco paulista que podem ser envolvidos em uma possível troca.

O valor considerado alto pelos paulistas deu uma “esfriada” no negócio, porém, uma alternativa seria que a transação não envolvesse apenas valores, mas algum atleta em troca. Nenhum nome teria sido oferecido pelo clube paulista.



O Botafogo já havia rejeitado uma proposta do Cruz Azul, do México, e faz jogo duro para valorizar Kanu. O zagueiro, de 23 anos, é um dos principais jogadores do elenco alvinegro. Cria da base, ele entrou em campo em 49 jogos na atual temporada pelo Glorioso.