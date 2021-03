Marcinho Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 18:30

Rio - Reforço do Botafogo para o Brasileiro, o atacante Marcinho, de 25 anos, utilizou as redes sociais para celebrar o acerto com o clube carioca. O atleta disputou a última Série B pelo Cuiabá que conseguiu o acesso para a Série A e busca alcançar o mesmo pelo clube carioca em 2021.

"Feliz demais em poder defender essa camisa tão gloriosa do nosso futebol. Que Deus possa nos abençoar a fazer uma boa temporada e recolocar o “Mais Tradicional” na Série A novamente", escreveu em seu perfil no Instagram.

Publicidade

O jogador de 25 anos trabalhou com Marcelo Chamusca no Cuiabá. Na última temporada, o atleta fez quatro gols em 21 jogos pelo clube do Mato Grosso. Marcinho também conseguiu o acesso pelo Sport em 2019. Ele já defendeu Athletico-PR e São Paulo.



Publicidade

O Botafogo já anunciou quatro reforços para a temporada 2021: o atacante Ronald, o volante Pedro Castro, o goleiro Douglas Borges e o lateral-direito Jonathan. Além disso, tem acerto com os zagueiros Joel Carli e Gilvan e os meias Matheus Frizzo e Felipe Ferreira.