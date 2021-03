Bruno Nazário Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/03/2021 19:30

Rio - Em baixa no Botafogo, o meia Bruno Nazário está sendo negociado com o América-MG, e de acordo com a 'Rádio Itatiaia', o clube mineiro pediu ao Alvinegro que não escale o jogador na Copa do Brasil. Se entrar em campo no torneio com a camisa do time carioca, o atleta de 26 anos não poderá defender outro clube na competição.

O Botafogo viaja nesta segunda-feira para São Luís, onde tem duelo contra o Moto Clube, pela primeira fase da Copa do Brasil. Se for, relacionado, Bruno Nazário não poderá defender o América-MG no torneio, caso a negociação se concretize. O meio-campista está emprestado ao Alvinegro até o fim de junho pelo Hoffenheim-ALE.