Chamusca. Botafogo x Boavista pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 03 de Marco de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 20:30

Rio - O Botafogo já iniciou o planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com novo chegadas e saídas, o Alvinegro também já definiu Marcelo Chamusca como novo técnico da equipe, que chegou para substituir Eduardo Barroca, demitido ao final do Brasileirão. Vice-presidente do Botafogo, Vinicius Assumpção conversou com o jornalista Thiago Franklin explicou as recentes mudanças no futebol do clube.

Publicidade

"A pressão foi grande e seguramos o Barroca. Tanto ele quanto Túlio foram importantes no processo. Não sou daqueles que jogam tudo que fizeram no lixo. Vi o esforço do Barroca em tentar soluções para evitar o rebaixamento. Botar a culpa nele é simplório demais. O principal culpado foi o modelo de gestão desses anos todos, que culminou no terceiro vexame", disse Vinicius Assumpção, antes de completar:



"Chamusca caiu bem na torcida. Ela tem que compreender que não dá para fazer coisas só para agradar a torcida. Tem todo um estudo, tem um departamento sendo remodelado, ainda em curso, dando condições dignas para ter desempenho satisfatório na Série B, de cumprir o objetivo de subir. Chamusca é um bom treinador e vai evoluir junto com o Botafogo. Se tiver evolução e nós também, que possamos continuar juntos os quatro anos", encerrou.