Marcelo Chamusca terá a missão de comandar o Botafogo na temporada de 2021 Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:53 | Atualizado 12/03/2021 10:54

Rio - Com duas vitórias seguidas, uma pelo Carioca e outra pela Copa do Brasil, o Botafogo, de Marcelo Chamusca, tem mais um desafio pela frente neste sábado. A equipe alvinegra encara o Bangu, às 21h05, no Nilton Santos e deseja vencer novamente para embalar na temporada.

O Glorioso conseguiu dois resultados elásticos nas últimas partidas e deixou os seus torcedores empolgados com o começo de trabalho de Marcelo Chamusca. A equipe de General Severiano venceu o Resende por 3 a 0 e goleou o Moto Club, no Maranhão, por 5 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil.

Marcelo Chamusca deverá escalar o Botafogo neste sábado com: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Pedro Castro, Luiz Otavio e Marcinho; Ronald, Warley e Matheus Babi. Com quatro pontos, o Glorioso quer vencer para buscar as primeiras posições na Taça Guanabara.

Equipe de menor investimento mais tradicional da Série A do Carioca de 2021, o Bangu tenta se recuperar após perder para o Boavista por 2 a 0. O clube da Zona Oeste tem três pontos, conquistados após vencer o Macaé na estreia.