Marcelo Chamusca tem bom início pelo Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 13/03/2021 10:10

O Botafogo enfrenta o Bangu, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, neste sábado (13), às 21h05. O jogo é importante para o Glorioso manter o bom começo de temporada: Em caso de vitória, emplacará o melhor início de Estadual desde 2017 e o segundo melhor desde 2016, quando a equipe conquistou o vice campeonato.

O mando de jogo é do Bangu e o estádio Moça Bonita já está certificado, mas como ainda passa por ajustes no gramado e por pintura, o duelo será realizado no Nilton Santos, a casa do Botafogo.



Em caso de vitória, o Botafogo chegará aos sete pontos, o que superaria os cinco conquistados em 2018. A melhor marca, no recorte recente, foi em 2016, quando o Alvinegro venceu os primeiros três jogos da competição.



Ainda dentro deste recorte, o ataque alvinegro já tem a segunda melhor marca dos últimos cinco anos. Se fizer dois gols contra o Bangu, o Botafogo empata com o time de 2016 (cinco).



Hoje, a defesa do Botafogo tem a melhor marca quando comparada com a dos últimos cinco anos, com nenhum gol sofrido. Caso sofra um gol, ficará empatada com 2016, que foi vazada apenas uma vez nas três primeiras rodadas.



CONFIRA O RETROSPECTO

2020: Duas derrotas e uma vitória (3 pontos e 3 gols marcados): Volta Redonda 1x0 Botafogo / Madureira 2x0 Botafogo / Botafogo 3x1 Macaé



2019: Duas derrotas e um empate (1 ponto e 2 gols marcados): Cabofriense 3x1 Botafogo / Botafogo 0x0 Bangu / Botafogo 1x2 Flamengo



2018: Dois empates e uma vitória (5 pontos e 4 gols marcados): Botafogo 2x2 Portuguesa / Fluminense 0x0 Botafogo / Macaé 1x2 Botafogo



2017: Uma vitória, uma derrota e um empate (4 pontos e 3 gols feitos): Botafogo 1x1 Nova Iguaçu / Madureira 2x0 Botafogo / Botafogo 2x1 Macaé



2016: Três vitórias (9 pontos e 5 gols marcados): Botafogo 2x0 Bangu / Botafogo 2x1 Portuguesa / Botafogo 1x0 Macaé