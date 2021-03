Bem marcado, Matheus Babi não levou perigo ao goleiro Luis Henrique Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 23:02

Rio - Defesa sólida, ataque sem pontaria. Essa foi a tônica no empate sem gols entre Botafogo e Bangu, na noite deste sábado, no Estádio Nilton Santos. Depois do 'chocolate' de 5 a 0 aplicado no Moto Club, pela Copa do Brasil, o Botafogo mostrou evolução na marcação e chegou ao terceiro jogo sem sofrer gols no Carioca, mas esbarrou na retranca do Bangu pela falta de criatividade e de capricho na finalização nas poucas chances criadas. Com cinco pontos, o Glorioso dorme no terceiro lugar do Carioca.

Após a boa variação tática e de jogadas apresentada na goleada no Maranhão, o Botafogo não conseguiu acelerar o jogo no Nilton Santos. O posicionamento mais recuado do Bangu, com cinco jogadores do meio de campo e apenas Jean Carlos no ataque, dificultou a transição em velocidade, uma característica marcante no início de trabalho de Marcelo Chamusca.

Publicidade

Ainda sem contar com Guilherme Santos, o treinador improvisou o zagueiro Sousa mais uma vez na lateral esquerda e não conseguiu dar profundidade e apoio ao 'ensaboado' Ênio. Destaque em São Luís, o atacante iniciou o jogo no lugar de Ronald, que se recupera de problemas musculares, e foi o responsável pela jogada mais bonita e perigosa do Alvinegro no primeiro tempo. Após mostrar habilidade para se livrar de dois marcadores, faltou capricho na finalização que passou perto da trave de Paulo Henrique.

A resposta do Bangu veio dos pés de Geovani. De fora da área, ele testou Douglas Borges, que espalmou para fora. Com dificuldade na criação, o Glorioso pouco ameaçou no reencontro com Marcelo Mattos, que defendeu o clube entre 2010 e 2015, e Alessandro Scheppa, mais conhecido como Zé Gatinha. Com uma breve passagem em General Severiano entre 2018 e 2019, ele virou 'folclore' na arquibancada pelo irônico perdido da torcida pela entrada do jogador.

Publicidade

Marcelo Chamusca tentou mudar o panorama com a entrada da Matheus Nascimento. A joia até se esforçou. Com boa movimentação, deu mais opção a Babi, mas furou uma finalização, desperdiçando boa chance. Com poucas opções ofensivas, Chamusca recorreu aos volantes Luiz Otávio e Rickson. Sobrou vontade, mas faltou qualidade na armação. Com Paulo Henrique ligado, o Botafogo fracassou na tentativa de vazar o goleiro. Até o clássico com o Vasco, sábado, em São Januário, a pontaria precisará estar em dia.

Publicidade

BANGU X BOTAFOGO



Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: João Ennio Sobral

Gols: 2º tempo -

Cartões amarelos: Marcelo Mattos e Fandinho

Cartões vermelhos:

Público: Jogo com os portões fechados



Bangu: Paulo Henrique, Digão, Israel, Fandinho e Dionathan; Marcelo Mattos, Matheus Olavo (Geancarlo), Edmundo, Geovani (Daniel) e Alessandro Scheppa (Rafael Carioca); Jean Carlos (Rochinha). Técnico: Marcelo Marelli



Botafogo: Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Sousa; Zé Welison (Luiz Otávio), Pedro Castro (Matheus Frizzo) e Marcinho (Rickson); Warley (Davi Araújo), Ênio (Matheus Nascimento) e Matheus Babi. Técnico: Marcelo Chamusca