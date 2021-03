Leonardo Leocovick Pietro Carpi/Vitória

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:48

Rio - O Botafogo está de olho no mercado em busca de um lateral-esquerdo. De acordo com informações do “Fogão Net”, o Alvinegro tem interesse na contratação de Leonardo Leocovick, de 21 anos, que atualmente está no Vitória. Na última semana, o clube buscou informações e sondou a situação do atleta.

Além do Botafogo, outras equipes do futebol brasileiro sondaram a situação de Leocovick, mas também não fizeram nenhum tipo de proposta oficial. O Glorioso pode potencializar as buscas por um atleta da posição durante a semana.



Na última temporada pelo Vitória, Leocovick participou de 16 jogos pelo Vitória. Em 2021, assumiu a titularidade e já atuou em três jogos pelo Leão.