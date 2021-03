Pedro Castro sofreu uma subluxação na patela do joelho esquerdo, mas não será submetido a cirurgia Vítor Silva/Botafogo

Rio - Marcelo Chamusca perdeu uma importante peça para o clássico contra o Vasco. Com uma subluxação na patela do joelho esquerdo, Pedro Castro está vetado do duelo de domingo, às 18h, em São Januário, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Após o departamento médico descartar a necessidade de cirurgia, o volante deu início ao tratamento de fisioterapia. Matheus Frizzo é o mais cotado para herdar a vaga no meio de campo.

Os médicos do clube não informaram a previsão de volta de Castro, que aumenta a lista de desfalque de Chamusca. Além do volante, ex-Avaí, o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Ronald seguem em transição e dificilmente estarão à disposição no domingo.

Os goleiros Gatito Fernández e Diego Cavalieri e o lateral-esquerdo Hugo completam a lista de pacientes do DM alvinegro. Quarto colocado, com cinco pontos, o Botafogo contará com o reforço de Felipe Ferreira, ex-Vasco, no clássico.