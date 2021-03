Matheus Babi Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 19/03/2021 11:30 | Atualizado 19/03/2021 11:36

Rio - Um dos principais jogadores do atual elenco do Botafogo, o atacante Matheus Babi tem movimentado as especulações no começo da atual temporada. O torcedor alvinegro pode ficar tranquilo ao menos em relação ao suposto interesse do Grêmio. Em entrevista à "Rádio Pachola", o presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan Júnior, descartou a contratação do atleta.

"Nunca trabalhamos com esse nome", afirmou o jogador, que chegou a ter uma passagem pela base do clube gaúcho em 2016 e 2017. Matheus Babi tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano e está emprestado pelo Serra Macaense.

Caso deixe o clube carioca antes do fim do seu contrato, o alvinegro vai ter direito a percentual de vitrine e estipula o valor do atacante em três milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).



Além do clube de Porto Alegre, o nome de Babi foi ventilado em outros clubes da Série A como Athletico-PR e o São Paulo. O jogador, de 23 anos, tem 14 gols em 43 jogos pelo Glorioso em 2020 e 2021.