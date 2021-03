Zé Ricardo treinou o Botafogo entre agosto de 2018 e abril 2019 VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Publicado 19/03/2021 13:46

Rio - O Botafogo teve um bloqueio de R$ 1.622.276,10 em suas cotas de TV determinado pelo juiz Marcos Dias de Castro, da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). O valor é referente a uma ação movida pelo técnico Zé Ricardo.

Segundo o site "Esporte News Mundo", o treinador cobra do Glorioso diversos direitos trabalhistas, como salário de 12 dias de abril de 2019, 13º e férias proporcionais, multa contratual indenizatória de R$ 510 mil, FGTS sobre 13º, indenização de 40% do FGTS e multas no valor de R$ 170 mil.



Zé Ricardo teve passagem pelo Botafogo entre 2018 e 2019. Comandou a equipe alvinegra em 41 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.