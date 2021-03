Ricardinho, de 35 anos, é a décima contratação do Botafogo Divulgação/Botafogo

Publicado 19/03/2021 16:41

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (19) mais uma contratação para a temporada. O meia Ricardinho, de 35 anos, é o décimo jogador a chegar ao elenco alvinegro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assinou até dezembro deste ano.

Ídolo do Ceará, onde estava desde 2013 e disputou 338 jogos (302 como titular), marcando 40 gols, Ricardinho foi um pedido do técnico Marcelo Chamusca. Os dois trabalharam juntos em 2017, quando o Vozão subiu para a Série A do Brasileiro.



O meia tem atuado um pouco mais recuado, como um volante ofensivo, mas foi contratado para fazer a sua função de origem, considerada carente no elenco. Ricardinho vai disputar com Felipe Ferreira e Matheus Frizzo.



Agora, o Botafogo contabiliza nove contratações para a temporada. Os outros são o goleiro Douglas Borges, o lateral Jonathan, os zagueiros Carli e Gilvan, o volante Pedro Castro, os meias Felipe Ferreira e Matheus Frizzo, e os atacantes Marcinho e Ronald.