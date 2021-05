Matheus Nascimento, de 17 anos Vítor Silva/Botafogo

Rio - O atacante Matheus Nascimento, de apenas 17 anos, é considerado uma grande joia do Botafogo. No entanto, nos últimos dias, o Glorioso divulgou que só tem direito a 60% do jogador, uma perda de 30% que surpreendeu os torcedores. De acordo com o portal "UOL", uma sondagem do Flamengo acabou fazendo que o clube carioca cedesse esse percentual para o próprio jogador.

Destaque na base do Botafogo, Matheus Nascimento assinou o seu primeiro contrato profissional com 16 anos. Nesse momento, o clube rival acabou sondando o atleta. O atacante decidiu permanecer, porém, com essa condição, que foi estabelecida após cinco meses de negociações.

O estafe do atacante sabia o valor de mercado de Matheus e fez jogo duro nas negociações. O Botafogo não queria perdê-lo de forma alguma. mesmo sabendo que a pedida do jogador era alta e fora dos padrões, o Alvinegro entendeu que era o melhor caminho a ser seguido.



Até o momento, Matheus Nascimento atuou em 21 partidas pelo time profissional do Botafogo e fez um gol com a camisa alvinegra. Ele é visto como a principal promessa da base alvinegra em muitos anos.