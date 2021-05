Matheus Nascimento Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2021 09:47

Rio - Considerado uma grande promessa da base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento recebeu uma proposta para deixar o Glorioso. De acordo com o portal "globoesporte.com", o valor havia sido de 23 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões), mas a equipe carioca acabou recusando.

Segundo o portal, o entendimento do Glorioso é de que o jogador de 17 anos pode render mais em um futuro breve. O jogador só poderá se transferir para o exterior quando completar 18 anos, a partir de 3 de março de 2022.

A oferta do clube europeu, que não foi revelado, seria de uma parte do valor agora para ter a preferência na negociação e a outra após a transferência de Matheus Nascimento. No entanto, o Glorioso não deseja vendê-lo neste momento.



Matheus Nascimento foi integrado ao elenco profissional no ano passado, ainda com 16 anos. O atacante já tem 21 jogos com a camisa do Botafogo e um gol. Atualmente, o clube carioca tem apenas um centroavante além dele: Rafael Navarro, de 21 anos.