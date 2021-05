Rhuan, do Botafogo, participa de torneio de pelada Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 19:40

Rio - Sem receber chances no Botafogo, o atacante Rhuan participou de um campeonato de futebol amador no último fim de semana, em São Gonçalo. A equipe pela qual ele atuou era denominada “Tropa do R10” e houve quantidade considerável de pessoas no local, mesmo em meio á pandemia de Covid-19.

O torneio aconteceu no mesmo dia enquanto o Botafogo se preparava para a semifinal da Taça Rio, contra o Nova Iguaçu, no último domingo. Além de Rhuan, o lateral-direito Elivelton, revelado também pelo Glorioso, marcou presença no evento. Atualmente, ele defende a Tombense-MG.



Rhuan está sem espaço no Botafogo desde a chegada do técnico Marcelo Chamusca. Desde que o treinador assumiu a equipe, ele nunca foi relacionado para uma partida e o Glorioso espera encontrar um novo clube para o jogador, seja por empréstimo ou saída definitiva.