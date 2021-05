Presidente Durcesio: dificuldades Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 20:55

Rio - Apesar da enorme dívida divulgada na última semana, o Botafogo quitou os salários de atletas e funcionários nesta quinta-feira. Com o pagamento dos vencimentos do mês de abril, o clube está em dia com os colaboradores e jogadores. De acordo com o portal 'R7', a operação teve ajuda do Sindeclubes.

Foi a primeira vez em que o Botafogo pagou os funcionários antes do vencimento, que ocorre todo quinto dia útil do mês, que no caso de maio, seria nesta sexta-feira. Na última semana, o clube anunciou que a última temporada teve um déficit de R$ 139 milhões, e agora um montante total gira na casa de R$ 1 bilhão.

Publicidade

"O cenário financeiro foi visivelmente agravado no último ano, mas é resultado de décadas de práticas de gestão não profissional. A nova Administração está engajada na transformação e reconstrução para um modelo profissional, eficiente e aderente com as melhores práticas de mercado", disse o clube em nota.