Matheus Nascimento Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 11:30 | Atualizado 07/05/2021 11:33

Rio - Em situação financeira delicada, o Botafogo chamou a atenção de muitos ao rejeitar uma proposta de 23 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões) pelo atacante Matheus Nascimento. No entanto, de acordo com o portal "globoesporte.com", alguns fatores como: penhoras, parcelamento e também o projeto S/A foram determinantes na escolha da diretoria do Glorioso.

O modelo do negócio não agradou ao Botafogo, que só receberia em 2021 uma quantia menor da transferência. O clube entende que como Matheus Nascimento terá que ficar no clube até completar 18 anos existe a possibilidade de conseguir uma venda com menos parcelamentos ou à vista.



Outro motivo que atrapalhou que o negócio fosse fechado foram as penhoras. O Botafogo sofre há anos com cobranças milionárias na Justiça e decisões que retêm os recursos arrecadados pelo clube. Um acordo judicial, assegura que os funcionários terão preferência em qualquer ação de penhora até o final do ano, com o dinheiro sendo destinado ao pagamento de salários. O limite dessa penhora é de R$ 39,5 milhões. Porém, qualquer quantia que ultrapasse os salários anuais vai ser penhorada. A transferência do jogador seria superior a esses valores.

Além disso, o processo de transformação do clube em empresa foi levado em conta. Matheus Nascimento é atualmente o principal ativo do Botafogo e a saída do jovem nesse momento pode atrapalhar o andamento do projeto. O jovem é visto como um grande atrativo para possíveis investidores.