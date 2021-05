Presidente Durcesio: dificuldades Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 16:19

Rio - Se a situação do Botafogo dentro de campo é ruim, fora dos gramados é ainda pior. Afundado em dívidas, o Alvinegro sofreu mais um baque nesta sexta-feira. De acordo com o portal 'Esporte News Mundo', a Justiça retirou o clube do Ato Trabalhista por conta do atraso das parcelas de quatro meses no ano passado, no início da pandemia do novo coronavírus.

A exclusão do clube do Ato faz com que R$ 100 milhões em dívidas deixem de ser pagas, podendo gerar novos processos. A decisão foi realizada pelo desembargador Jorge Fernando Gonçalves da Fonta, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região, e o ao 'Ge.com', o clube afirmou que irá recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho.

Como base para a decisão, o desembargador utiliza, além das parcelas do início da pandemia, o atraso em outros meses no fim de 2020 e princípio de 2021. O Alvinegro pretende evitar a renegociação do plano, que pode ser mais caro e envolveria outros setores do clube. O atual Ato iria até 2024, com parcelas de R$ 1,8 milhão.