Rio - Atento à expansão do mercado financeiro digital, o Botafogo abriu a chamada de concorrência em busca de um parceiro para viabilizar o banco digital alvinegro. Com uma proposta de prestação de serviços exclusivo para cerca de 4 milhões de torcedores do clube, a diretoria busca alternativas para gerar receitas extras em meio ao tenebroso calculo das dívidas avaliadas em R$ 1 bilhão.

"O novo alinhamento da área de negócios do Botafogo definiu este segmento como estratégico para o Clube. O mercado financeiro digital está em contínua expansão e, certamente, é uma grande oportunidade para gerar excelentes resultados para o parceiro, para o clube e, principalmente, para o torcedor e cliente. Com a RFP (concorrência), buscamos empresas com potencial para tornar o produto com o máximo de atratividade para ativar a força da torcida alvinegra", disse o CEO Jorge Braga ao site oficial do clube.

De olho no bolso do torcedor, o projeto mira os corações alvinegros. A criação de um pacote atrativo e personalizado, com referências do Glorioso, o clube diz na nota oficial que o vencedor da proposta de banco digital terá que oferecer aos torcedores melhores taxas, serviços e descontos em um ambiente exclusivo.

"Os pilares da nossa gestão são: governança e adoção das melhores práticas. É assim que o Botafogo tem se posicionado no mercado. A ideia é que a nossa torcida tenha à disposição um excelente serviço e entenda que este modelo é atrativo para realizar seus investimentos e transações bancárias", disse o presidente Durcesio Mello.





No processo de concorrência, serão analisados a proposta financeira, gama de serviços, segurança aos usuários, UX/UI da aplicação, capacidade de atendimento e facilidade de integração. Também serão observados a competitividade das taxas, velocidade de desenvolvimento, capacidade de venda/comercial, além de expansão de rede e dashboard/relatórios, diz outro trecho da nota oficial.