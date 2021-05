Warley em ação no treino do Botafogo Divulgação

Publicado 15/05/2021 21:51

Rio - O Botafogo terá poucas mudanças em relação ao time que bateu o Nova Iguaçu para enfrentar o Vasco, neste domingo, às 11h05, pelo primeiro jogo da final da Taça Rio. Warley deverá ser mantido como o lateral-direito no esquema do treinador Marcelo Chamusca.

Jonathan, titular da posição, será poupado porque apresentou desgaste muscular durante a semana. Sem querer forçar a situação do atleta, cabe ao Alvinegro voltar a improvisar o atacante, já que não possui um outro lateral-direito de origem ativo no elenco - Kevin, Barrandeguy e Cascardo estão afastados e fora dos planos.



Provável Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Romildo, Matheus Frizzo, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro (Matheus Nascimento), Marco Antônio.



Recuperado de lesão, Rafael Navarro treinou como titular nas últimas atividades do Alvinegro durante a semana e pode voltar a ser titular, no lugar de Matheus Nascimento. O camisa 18 voltou a atuar diante do Nova Iguaçu, no último fim de semana.



A Taça Rio será disputada em dois jogos. A partida da volta será em São Januário, no próximo sábado. Em caso de empate no placar agregado após os 180 minutos, o campeão será decidido nos pênaltis.