Publicado 17/05/2021 09:30

Rio - Luto no futebol brasileiro. O ex-lateral Rildo, que fez parte dos históricos times de Botafogo e Santos nos anos 1960, morreu aos 79 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A causa da morte do ex-jogador, que fez parte da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966, não foi divulgada.

Além do Glorioso e do Peixe, Rildo também fez parte de outros clubes como Íbis, equipe que o revelou, Sport Recife, além de ter atuado em clubes dos Estados Unidos. Ele encerrou a sua carreira defendendo equipes norte-americanas.



Pelo Botafogo, Rildo conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e um Torneio Rio-SP. Depois foi jogar no Santos e foi tricampeão paulista, conquistou a Supercopa Sul-Americana, a Recopa Intercontinental e um Brasileirão. Atuou ao lado de Garrincha, no Glorioso, e de Pelé, no Santos.