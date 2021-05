1º lugar - Botafogo: R$ 336,2 milhões de dívidas fiscais em 2020 (variação de 5% com relação a 2019, quando a dívida foi de R$ 319 milhões) Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 21:15

Rio - O Botafogo trabalha para manter mais um jogador no elenco que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o 'Ge.com', o Alvinegro quer estender o vínculo do volante Rickson até o fim do anos. O atual contrato do atleta é válido apenas até o dia 31 deste mês.

Revelado pelo Alvinegro, Rickson não tinha muitas oportunidades no elenco até a chegada do técnico Marcelo Chamusca, que passou a aproveitar mais o jogador. Até aqui na temporada, o meio-campista soma nove jogos e um gol marcado.

O elenco atual do Botafogo conta com Kayque, Matheus Frizzo, Romildo, Ricardinho e Pedro Castro para a posição de volante. Luiz Otávio, que também é da posição, não terá o contrato renovado ao fim do mês. O clube ainda vai reforçar o setor com Luis Oyama, do Mirassol.