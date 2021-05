Daniel Borges Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 13:00 | Atualizado 20/05/2021 13:02

Rio - Ainda não é oficial, mas Daniel Borges e Luís Oyama vão ser jogadores do Botafogo. O Mirassol confirmou o empréstimo dos jogadores ao clube carioca até o fim da temporada. As informações são do portal "globoesporte.com". Ainda falta a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato.

Os dois jogadores se destacaram pela equipe paulista que foi a surpresa da competição, chegando até a semifinal. Daniel Borges e Luís Oyama têm contrato longo com o clube, respectivamente até têm até julho de 2022 e até maio de 2023.

Os dois jogadores foram indicações do treinador Marcelo Chamusca. Luís Oyama, tem 24 anos, é meia e disputou a última temporada pela Ponte Preta. Pelo Mirassol, ele fez 11 jogos e não marcou nenhuma vez. Já Daniel Borges, de 28 anos, jogou no América-MG no ano passado. Pelo clube paulista, ele entrou em campo em 14 partidas e fez um gol.