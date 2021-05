Após encaminhar a renovação de Kayque, o Botafogo pode exercer a opção de compra de 50% dos direitos do atacante por R$ 300 mil, em dezembro Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 19:45

Rio - A oito dias da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve uma intensa movimentação em busca de reforços. Após fechar o empréstimo com lateral-direito Daniel Borges e volante Luís Oyama, ambos ex-Mirassol-SP, e com o atacante Chay, destaque da Portuguesa no Carioca, o clube encaminhou a prorrogação do contrato de Kayque até dezembo.

Cedido pelo Nova Iguaçu até o fim de maio, o volante estava com o futuro incerto após a exigência da compra de 50% de seus direitos econômicos por cerca de R$ 300 mil. Em delicada situação financeira, Glorioso contou com a compreensão do clube da Baixada Fluminense, que, de olho valorização da joia na Série B, manteve o acordo, prorrogando o prazo de pagamento.

Em recuperação de uma lesão muscular, o volante conta com a aprovação do técnico Marcelo Chamusca, que conta com as seguintes opções para o setor: Pedro Castro, Matheus Frizzo, Romildo e Luís Oyama. Com contrato até o fim de maio, Luiz Otávio deixará o clube após o Carioca. Rickson, em situação contratual semelhante, ainda negocia uma possível renovação.